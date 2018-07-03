ПСВ назвал цену за Лосано

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано может принести в бюджет нидерландского клуба значительную сумму.

Звездный нападающий сборной Мексики, который принял участие в вылете Германии с ЧМ-2018, в ближайшее время может сменить клуб.

Действующее соглашение игрока с ПСВ рассчитано до 2023 года. При этом нидерландский клуб готов расстаться с Лосано не менее, чем за 40 млн евро, сообщает Goal.com.

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По информации издания, 22-летним футболистом активно интересуются Барселона, Ювентус, Арсенал, Ливерпуль и Эвертон.

В прошлом сезоне мексиканский форвард провел 29 матчей в чемпионате Нидерландов, забив 17 голов и отдав 8 результативных передач.