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ПСВ назвал цену за Лосано

10:33 48 Читати українською
ПСВ назвал цену за Лосано
Ирвинг Лосано / Фото AFP

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано может принести в бюджет нидерландского клуба значительную сумму.

Звездный нападающий сборной Мексики, который принял участие в вылете Германии с ЧМ-2018, в ближайшее время может сменить клуб.

Действующее соглашение игрока с ПСВ рассчитано до 2023 года. При этом нидерландский клуб готов расстаться с Лосано не менее, чем за 40 млн евро, сообщает Goal.com.

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По информации издания, 22-летним футболистом активно интересуются Барселона, Ювентус, Арсенал, Ливерпуль и Эвертон.

В прошлом сезоне мексиканский форвард провел 29 матчей в чемпионате Нидерландов, забив 17 голов и отдав 8 результативных передач.

Теги
Трансферы ПСВ ПСВ Нидерланды Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
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