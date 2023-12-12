ПСВ в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между ПСВ и Арсеналом стартует в 19:45 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна на MEGOGO. Александр Зинченко начнёт встречу в запасе.

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Микель Артета провел ощутимую ротацию, ведь игра уже не имеет турнирного значения. Лондонцы не потеряют первое место при любом счете, а эйндховенцы забронировали себе вторую позицию.

Стартовые составы

ПСВ:

Арсенал:

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