Вратарь Байера Матей Коварж перешел в ПСВ, информирует официальный сайт "фармацевтов". Нидерландский клуб подписал контракт с 25-летним чехом на правах аренды с правом выкупа при выполнении определенных условий.

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Срок сделки не раскрывается. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Матей выступал за Байер с августа 2023 года, с тех пор, как перешел из Манчестер Юнайтед за 5 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провел 15 матчей, в 9 из которых сохранил ворота "сухими".

В лице Коваржа ПСВ нашел конкурента для вратаря Ника Олия. Голландец перешел из роттердамской Спарты этим летом, и действующий чемпион начал искать ему конкурента. Изначально рассматривался Даниэль Перец из Баварии, но переговоры с мюнхенцами прошли не так хорошо, поэтому ПСВ выбрал Коваржа.