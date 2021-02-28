Чемпионат Нидерландов 2020/21, 24-й тур

ПСВ – Аякс – 1:1

Голы: Захави, 39 – Тадич, 90+2, (пен.)

Концовка матча ПСВ – Аякс получилась невероятно жаркой – Думфрис рукой отбил мяч, из-за чего арбитр назначил пенальти в компенсированное время. Тадич его реализовал, после чего подбежал к Думфрису и начал праздновать.

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Конфликт на поле очень разгневал фанатов ПСВ, которые были готовы разорвать серба на куски. Игрока к клубному автобусу сопровождали трое охранников, а в сторону Тадича летели монеты и звучало множество образ.

Отметим, что ничья между грандами Эредивизи позволила Аяксу сохранить отрыв в 6 очков от ПСВ в борьбе за первое место.

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