"Первые 20-25 минут инициатива была у нас. Была проблема в финальной трети, но после первого забитого мяча румыны в себя поверили, а наши не могли прийти в себя.

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Психология у румын очень сильная. За полгода здесь я увидел, как в матчах чемпионата люди убиваются за результат. Физически они хорошо подготовлены. Они могли бы еще один матч за день в таком темпе отыграть. Нельзя сказать, что наши не хотели победили, однако в этом конкретном матче больше рвения было у Румынии, потому что они играли как в последний раз.

Мне кажется, что наши хотели благодаря мастерству взять результат. Я уверен, что со словаками такого не повторится", – сказал Аусси в интервью для УФ.

К слову, Аусси начинал свою карьеру в составе Шахтера U-17, позже перейдя в академию Динамо. В январе 2024 года присоединился к ЧФР Клуж на правах аренды, но за основную команду он сыграл лишь 11 минут.

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