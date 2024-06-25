"Психологически завтра будет не сложно. Мы едем не за ничьей, мы едем за тремя очками и мы хотим выиграть завтрашний матч. Лишь в последние пятнадцать минут мы будем знать, какой результат нас устраивает, но это не имеет значения.

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Мы обязательно будем следить за тем, что происходит в параллельном матче. Но прежде всего, мы должны сосредоточиться на себе.

Завтра мы должны выступить на высшем уровне. Украина является сильной командой, что было подтверждено на этом чемпионате Европы и во время подготовки. Против Англии, в частности, Украина была просто лучшей командой", – цитирует Тедеско HLN.

Напомним, что решающий поединок бурного Украины против Бельгии состоится 26 июня в 19:00.

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