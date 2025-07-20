– Константин, прокомментируйте скандал с Желько Любеновичем. Действительно ли вы ему угрожали?

– Ни я, ни мой партнер Ярослав Зварыч не угрожали Любеновичу. Это полный бред. Зачем нам было это делать, если мы, полтора месяца назад сами пригласили его в Ворсклу? Где логика? Мы же его туда не силой притащили?! Тем более совершенно бесплатно. Ни клуб, ни тренер нам ничего не платили. Мы и не просили этого, в принципе. Любенович лично договаривался об условиях сотрудничества с руководством Ворсклы.

Стали известны имена агентов, которые угрожали Любеновичу – один из них готов пройти полиграф

– Зачем тогда Любенович заявил об угрозах от агентов, если именно вы нашли ему вариант с Ворсклой?

– Я вообще не понимаю, зачем Желько это сделал. Я не исключаю, что это может быть спланированная диверсия. Представляете, как эту тему сейчас могут раскручивать медиа в Сербии, в стране, где большинство симпатизирует нашему врагу – России? Можете представить манипулятивные заголовки на местных сайтах о "нациках", которые до смерти запугали бедного сербского тренера! Такую откровенную ложь могут и на самой России подхватить. Местные пропагандисты очень любят смаковать такую кринжатину.

Поэтому, по моему мнению, провокация Любеновича имеет конкретную цель – опорочить Украину и скомпрометировать весь отечественный футбол, – сказал Лемишко для Українського футболу.

Напомним, Желько Любенович покинул Ворсклу, проработав в клубе меньше месяца. Тренер заявил, что причиной ухода стали угрозы со стороны агентов, которые навязывали ему подписать некоторых игроков. Позже в СМИ появилась информация, что этими агентами являются Константин Лемишко и Ярослав Зварич.

"Угрозы были достаточно серьезными, чтобы я покинул страну": Любенович откровенно рассказал об уходе из Ворсклы