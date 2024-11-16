Румыния и Косово не смогли завершить матч 5-го тура Лиги наций. Видеообзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Матч 5-го тура Лиги наций между Румынией и Косово завершился скандалом. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, но встреча не была доиграна из-за инцидента на последних минутах. Игроки Косово покинули поле после появления сербского флага и выкриков на трибунах, которые пренебрежительно относились к их стране, в частности звучал лозунг "Косово – это Сербия".

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Несмотря на длительные попытки решить конфликт, косовская команда отказалась продолжать игру. Только румынские футболисты вернулись на поле, а главный арбитр, придерживаясь формальных процедур, завершил матч.

Теперь судьба этого поединка зависит от решений дисциплинарных органов. По заявлению Федерации футбола Косова, Румыния может получить техническое поражение, если будет доказан факт расистских проявлений.