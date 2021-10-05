"Играть с Россией было сложно. Когда я был в Интере, то проводил с Кристианом больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом. Когда играешь в Италии, то тренируешься и проводишь в расположении клуба весь день. Мы были соседями на базе. Играли в Call of Duty, развлекались по-разному. О ситуации с Эриксеном я узнал на предматчевой тренировке и просто заплакал. Ни на минуту не переставал думать о нем.

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По дороге на стадион в Санкт-Петербурге мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана протяжении всего турнира. Хотел выразить то свою поддержку, показать ему, что я рядом. Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил", – отметил Лукаку в интервью официальному сайту УЕФА.

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