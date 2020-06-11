"Провести полуфинал Кубка в 14:00 больше хотело Динамо": Кополовец развеял слухи о принципиальной позиции Миная

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец прокомментировал слухи о желании закарпатского клуба играть кубковый матч с Динамо в самую жару.

"Это неправда. Мы – маленький клуб, а это решают в УАФ. То же Динамо имеет большее влияние. А эти слухи распускают не слишком порядочные журналисты.

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Поймите, я бы не очень хотел играть в жару в обед. Но в Ужгороде аэропорт работает до 17:00. После уже нельзя вылететь. Поэтому это больше была позиция Динамо – провести матч в обед", – сказал Кополовец в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, ранее в СМИ появились информация о том, что Минай хочет провести кубковый поединок против Динамо в 14:00 – возможно, надеясь таким образом на быструю усталость игроков "бело-синих" от жары.

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