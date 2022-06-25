28-летний француз покинет каталонский гранд этим летом. Сейчас на него есть несколько претендентов, в частности Жирона, новичок Ла Лиги. Интерес подтвердил президент клуба Пере Гвардиола.

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Также, как сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe , интерес в услугах Умтити проявляют неназванные коллективы из Серии А, некоторые из них выступают в европейских кубковых турнирах.

Самюэль не оправдал возложенных надежд и потраченных 25 миллионов на трансфер из Лиона. В прошлом сезоне в активе француза всего один поединок за Барселону. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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