Австрия и Франция расписали ничью в матче 3-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Голкипер австрийцев Патрик Пенц исполнил несколько красивых сэйвов, а на 37-й минуте Францию еще и ошеломили голом. Лаймер совершил удачное забегание и выкатил идеальную передачу под удар Вайманна.

Австрия удержала ничью с Францией, опустив чемпионов мира и триумфаторов Лиги наций на последнее место в таблице

Чемпионы мира спаслись только под занавес встречи. Килиан Мбаппе вырвался на свидание с голкипером и влепил точно в ближнюю девятку – 1:1. Подопечные Дешама остаются на последней строчке группы с двумя скромными пунктами.