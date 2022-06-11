Провальный старт чемпионов мира в видеообзоре матча Австрия – Франция – 1:1
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Австрия и Франция расписали ничью в матче 3-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Килиан Мбаппе 83’
83’ Килиан Мбаппе
Голкипер австрийцев Патрик Пенц исполнил несколько красивых сэйвов, а на 37-й минуте Францию еще и ошеломили голом. Лаймер совершил удачное забегание и выкатил идеальную передачу под удар Вайманна.
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Чемпионы мира спаслись только под занавес встречи. Килиан Мбаппе вырвался на свидание с голкипером и влепил точно в ближнюю девятку – 1:1. Подопечные Дешама остаются на последней строчке группы с двумя скромными пунктами.
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