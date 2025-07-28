Бывший нападающий киевского Динамо Фран Соль нашел себе новую команду.

Суркис прокомментировал слухи о больших деньгах от Марселя за Михавко

33-летний испанец официально перешел на правах свободного агента в состав Эркулеса из третьей испанской лиги.

Последним клубом опального форварда был кипрский АЕК Ларнака, в состав которого он перешел именно из Динамо в 2023 году. В 2019 году Соль обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро, но в Украине испанец не заиграл и отправлялся в аренды в Тенерифе, Эйбар и Малагу.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас