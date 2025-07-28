Провальный экс-легионер Динамо нашел новый клуб в Испании
23:32 - Читати українською
Фран Соль перешел из АЕК Ларнака в состав Эркулеса.
Бывший нападающий киевского Динамо Фран Соль нашел себе новую команду.
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33-летний испанец официально перешел на правах свободного агента в состав Эркулеса из третьей испанской лиги.
Последним клубом опального форварда был кипрский АЕК Ларнака, в состав которого он перешел именно из Динамо в 2023 году. В 2019 году Соль обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро, но в Украине испанец не заиграл и отправлялся в аренды в Тенерифе, Эйбар и Малагу.
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