Элверсберг и Нюрнберг продолжили игровой день субботы в рамках 1-го тура Второй Бундеслиги. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

2. Бундеслига 2025/26, 1-й тур

Элверсберг – Нюрнберг – 1:0

Гол: Рор, 90

Эльверсберг – Нюрнберг: стартовые составы и трансляция матча – официальный дебют Степанова, экс-игрок Динамо в основе

Украинец Артем Степанов вместе с Нюрнбергом открывал субботнюю программу Второй Бундеслиги выездным матчем против Элверсберга. Первую половину встречи лучше провели хозяева, которые больше владели мячом и имели несколько перспективных возможностей, чтобы открыть счет.

Во втором тайме Нюрнберг выровнял игру, больше владел мячом и инициативой, но до действительно острых моментов дело не доходило. Зато на 90-й минуте хозяева сумели отличиться: защитник Максимилиан Рор головой замкнул подачу с углового и забил единственный мяч в матче.

Что касается игры Степанова – его официальный дебют получился неудачным. Артем был малозаметным на поле, часто терял мяч, не выигрывал борьбу и, как следствие, был заменен на 78-й минуте. Статистические порталы SofaScore и Flashscore поставили украинскому форварду самую низкую оценку среди всех игроков, которые выходили на поле.

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