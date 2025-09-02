Вингер Сэмюэль Чуквуезе также присоединился к Фулхэму в последний день трансферного окна в Англии.

Фулхэм на официальном сайте объявил о подписании Сэмюэля Чуквуезе, который будет выступать под 19-м номером.

Отмечается, что нигериец присоединился на правах аренды с необязательной опцией выкупа. Стоит добавить, что выкупить игрока можно за 25-26 миллионов евро. Контракт Сэмюэля с Миланом действует до июня 2028 года.

Напомним, Чуквуезе выступает за "россонери" с 2023 года, провел за команду 70 матчей (8 голов и 6 ассистов). В составе Вильяреала вингер имел более яркую статистику – 37 голов и 29 ассистов в 207 играх.

