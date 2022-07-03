"Умтити – это игрок, которого я прекрасно знаю, поскольку я его тренировал в Лионе, и это создает связь. Вы все знаете его историю, его качества, неудачи, которые он потерпел в прошлом году, но он все еще игрок высокого уровня, а мы заинтересованы в таких футболистах.

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Центральная ось основная, и чем быстрее прибудут новички, тем лучше", – приводит слова Женезио BeSoccer.

Заметим, что последний сезон Умтити получился очень провальным – француз сыграл 1 матч за Барселону. Его трансферная стоимость опустилась до 2 млн. евро, а соглашение с каталонцами рассчитано до 2026 года.

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