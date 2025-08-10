Первый тайм встречи Полесья и Колоса прошел на встречных курсах. Обе команды действовали активно и создали несколько хороших возможностей, чтобы открыть счет, однако в первой половине голов зафиксировано не было.

Полесье потерпело первое поражение в чемпионате – Колос победил в Житомире благодаря дебютному голу "львовского Грилиша"

После перерыва гости поймали свой шанс. Велетень разогнал атаку левым флангом, ворвался в штрафную, продавил и обыграл Хадроя, после чего пытался отдать передачу. Мяч рикошетом от Таллеса Косты попал в стойку и прокатился вдоль линии ворот. Первым на подборе оказался Юрий Климчук, который беспрепятственно отправил его в сетку. Это был дебютный гол Климчука в составе Колоса.

В конце концов, этот мяч стал единственным в игре – Полесье перед ответным матчем Лиги конференций с Пашкем минимально уступило Колосу 0:1.

