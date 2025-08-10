Провальная репетиция Ротаня перед Пакшем в видеообзоре матча Полесье – Колос – 0:1
Полесье уступило Колосу (0:1) в матче 2-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".
Первый тайм встречи Полесья и Колоса прошел на встречных курсах. Обе команды действовали активно и создали несколько хороших возможностей, чтобы открыть счет, однако в первой половине голов зафиксировано не было.
Полесье потерпело первое поражение в чемпионате – Колос победил в Житомире благодаря дебютному голу "львовского Грилиша"
После перерыва гости поймали свой шанс. Велетень разогнал атаку левым флангом, ворвался в штрафную, продавил и обыграл Хадроя, после чего пытался отдать передачу. Мяч рикошетом от Таллеса Косты попал в стойку и прокатился вдоль линии ворот. Первым на подборе оказался Юрий Климчук, который беспрепятственно отправил его в сетку. Это был дебютный гол Климчука в составе Колоса.
В конце концов, этот мяч стал единственным в игре – Полесье перед ответным матчем Лиги конференций с Пашкем минимально уступило Колосу 0:1.
