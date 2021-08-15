В дебюте встречи Альваро столкнулся головами с Бабогло, и арбитр решил назначить пенальти в пользу Львова. Сам пострадавший взялся исполнять наказание, но напрасно. Билык прочитал пижонскую паненку, переведя мяч через перекладину. Хозяева добились своего благодаря другому стандарту – Ренан едва не разорвал сетку мощным ударом со штрафного.

Львов в ожесточенном поединке разошелся миром с Александрией

Александрия сравняла счет после перерыва. Простая и очень эффективная комбинация позволила Спинелли выйти на ударную позицию – первый гол экс-форварда Дженоа в Украине. На последних минутах Львов упустил двойную возможность вырвать победу. Бабогло вынес мяч с линии ворот, а Чиряк умудрился запустить мяч над воротами с нескольких метров – 1:1.