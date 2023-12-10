Арсенал проиграл Астон Вилли (0:1) в 16-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Команда Унаи Эмери одолела очередного топ-соперника в АПЛ. В прошлом туре Астон Вилла переиграла Манчестер Сити, а в этом и Арсенал.

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Судьбу матча решил лишь единственный гол, который забил Макгинн. Таким образом Астон Вилла выиграла свой 15 домашний матч под руководством Эмери.

Сейчас "львы" находятся на третьем месте с 35 баллами. Арсенал опережает команду Эмери на один пункт и занимает вторую строчку.