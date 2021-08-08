Барселона не смогла решить проблему с продлением контракта Лионеля Месси, но хочет избежать подобных проблем в будущем. В частности, в ближайшее время пересмотрят соглашения Педри и Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что у обеих звезд действующие контракты рассчитаны до лета 2022-го с правом автоматического продления еще на два сезона. Директор по футболу Матео Алемани и технический секретарь Рамон Планес уже начали работу над продолжением сотрудничества, но ситуации довольно разные.

В случае с Педро не ожидается никаких осложнений. Испанец очень лоялен, но клуб понимает, что столь важный игрок заслуживает значительно лучших условий. Также Барса хочет уберечь 18-летнего хавбека от посягательств других клубов.

А вот с Ансу Фати все будет не так просто. Делами форварда занимается Жорже Мендеш. Агенты уже работают над тем, чтобы сделать своего клиента свободным агентом уже следующим летом. Главный аргумент – пункт об автоматическом продлении не действителен, поскольку Фати на момент подписания соглашения был несовершеннолетним. В конце концов, Барса сделает все возможное, чтобы форвард остался на Камп Ноу, хотя и пропустил почти весь прошлый сезон из-за сложной травмы.

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