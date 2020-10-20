Провал Ракицкого и компании в видеообзоре матча Зенит – Брюгге – 1:2
23:28 - Читати українською
Зенит неожиданно проиграл Брюгге в первом туре Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча.
завершено
90+3’ Шарль де Кетеларе
Первый тайм завершился без голов, но на 63 минуте Деннис Бонавентуре вывел Брюгге вперед. Экс-форвард Зари затолкал мяч в ворота после нескольких отчаянных спасений Ракицкого.
Лига чемпионов: экс-звезда Зари и Соболь помогли Брюгге переиграть Зенит на выезде
Зенит отыгрался курьезным образом. Ловрен с 35 метров сотряс стойку, от которой мяч срикошетил в спину голкипера Брюгге Хорвата – 1:1. Последнее слово все же было за командой Соболя. Де Кетеларе с идеальной передачи Вормера вырвал для бельгийцев гостевую победу.
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