Первый тайм завершился без голов, но на 63 минуте Деннис Бонавентуре вывел Брюгге вперед. Экс-форвард Зари затолкал мяч в ворота после нескольких отчаянных спасений Ракицкого.

Лига чемпионов: экс-звезда Зари и Соболь помогли Брюгге переиграть Зенит на выезде

Зенит отыгрался курьезным образом. Ловрен с 35 метров сотряс стойку, от которой мяч срикошетил в спину голкипера Брюгге Хорвата – 1:1. Последнее слово все же было за командой Соболя. Де Кетеларе с идеальной передачи Вормера вырвал для бельгийцев гостевую победу.