Сезон 2011/12 стал для лондонского Челси более чем удачным. Ребята Ди Маттео сумели пробиться в финал Лиги чемпионов и в драматическом противостоянии одолеть грозную мюнхенскую Баварию.

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После наивысшего триумфа в карьере один из героев того сезона Дидье Дрогба решил не продлевать контракт с клубом и отправился покорять Китай. Также команду покинули Рауль Мейрелеш, Жозе Босингва, Саломон Калу, Риз Тейлор и Марко Митрович.

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Впрочем, об ослаблении команды говорить не приходилось: Роман Абрамович потратил 75 миллионов евро на Эдена и Торгана Азара, Марко Марина, Оскара, Виктора Мозеса и Сезара Аспиликулету. Чемпионы были готовы сражаться за подтверждение своего статуса.

Жеребьевка группового этапа забросила Челси в группу Е к Ювентусу, Шахтеру и Норшелланну. Футбольная общественность прогнозировала, что Юве и действующие чемпионы пойдут в плей-офф, Шахтер отправится в ЛЕ, а датчанам отведена роль аутсайдеров. У судьбы же были другие планы.

Уже первый матч против Ювентуса стал для лондонцев разочарованием. В середине первого тайма Оскар за считанные минуты оформил дубль, но туринцы собрались и благодаря Видалю и Квальярелле вырвали ничью.

Выезд в Данию проблемным не стал – уверенная виктория со счётом 4:0. А вот в Донецке дела лондонцев пошли очень плохо. Уже на 3-й минуте Алекс Тейшейра открыл счет, а на старте второй половины игры Фернандинью удвоил преимущество хозяев. В конце игры Оскар сократил отставание, но этого было мало. Более 50 тысяч зрителей на "Донбасс Арене" стали свидетелями победы Шахтера над действующим победителем Лиги чемпионов!

На "Стемфорде Бридж" "горнякам" не удалось повторить свой подвиг, хотя они были к этому очень близки. Виллиан эффектно ответил на быстрый гол Торреса, а на старте второго тайма оформил дубль, нивелировав гол Оскара. Часы на табло чуть не зафиксировали счет 2:2, но на последней компенсированной арбитром минуте Виктор Мозес точным ударом принес Челси важную победу.

Надолго положительного заряда Челси не хватило – Ювентус в родных стенах поиздевался над "аристократами" и отпраздновал победу со счетом 3:0. Разгром Норшелланна в последнем туре со счетом 6:1 принес фанатам Челси мало радости – команда набрала 11 очков (столько же, сколько и Шахтер), но в групповой таблице заняла всего 3 строчку. Так Челси стал первым победителем ЛЧ, который в следующем сезоне не преодолел групповой этап. Это "достижение" вынудило команду сделать правильные выводы и отпраздновать победу в Лиге Европы.