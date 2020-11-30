Противостояние ученика и учителя в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм
00:27 - Читати українською
Челси и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Челси – Тоттенхэм на Футбол 24.
Команды обменялись моментами Бергвейна и Вернера – первый пробил выше ворот, а гол немца отменили из-за офсайда. До перерыва Тоттенхэм имел еще одну возможность, однако Мtнди потянул выстрел Орье. Во второй половине Челси был ближе к голу, классные моменты упустили Абрахам и Маунт. В итоге, команды так и не смогли поразить ворота друг друга и разошлись миром.
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Таким образом, Тоттенхэм набрал 21 очко и поднялся на вершину турнирной таблицы, Челси с 19 пунктами расположился на третьей строчке.
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