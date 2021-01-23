"Меня сложно назвать новичком Десны, ведь я воспитанник этого клуба – с 2017 по 2019 годы выступал за черниговцев. Поэтому после возвращения из Александрии мне не понадобилось время для адаптации, ведь с большинством одноклубников уже давно знаком.

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Я очень благодарен Александрии, где мне были созданы все условия для совершенствования. Благодарен за предоставленную возможность выступать в Лиге Европы. И если уж зашел разговор о выступлениях на международной арене, то, помнится, защищая цвета луганской Зари, я тоже сыграл в Лиге Европы – с Манчестер Юнайтед, и это противостояние запомнил навсегда. Очень хочется и в составе Десны выступить в еврокубках.

Хотя конкуренция в Десне за место в старте очень острая – я уверен в своих силах. Тем более, что главный тренер Александр Рябоконь перед подписанием 1,5-летнего контракта, говорил, что рассчитывает на меня", – сказал Безбородько в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Безбородько – воспитанник Шахтера. Профессиональную карьеру футболиста начал именно в донецком клубе в 2011 году, однако за главную команду не провел ни одного матча. Успел поиграть за Зарю, Мариуполь и Александрию. К Десне присоединился 16 января 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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