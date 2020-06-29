"Противоречия – это нормально": Сетьен не видит проблемы в конфликте с Месси

Главный тренер испанской Барселоны Кике Сетьен прокомментировал взаимоотношения тренерского штаба команды с лидерами раздевалки.

"Взаимоотношения с Месси – это не сложно. Это правда, что всегда есть трения, каждый имеет свой взгляд на ситуацию. И это нормально, когда есть противоречия.

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Я и сам был непростым игроком. Всегда есть свое видение в каких-то вопросах, и нужно отстаивать свое мнение. Это вполне естественно. Мы хорошо общаемся. Есть отдельные вопросы, но никакого значения я им не придаю. Что произошло между Месси и Сарабией? Ничего особенного. Просто один эпизод – и все. Не знаю", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, что Лионель Месси дерзко унизил тренера Барселоны Эдера Сарабию прямо на поле. Кроме того, после матча против Сельты в раздевалке каталонцев вспыхнул конфликт между игроками и Сетьеном.

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