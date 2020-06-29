toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КАРПАТЫ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛУНИН

"Противоречия – это нормально": Сетьен не видит проблемы в конфликте с Месси

15:30 - Читати українською
"Противоречия – это нормально": Сетьен не видит проблемы в конфликте с Месси
Месси и Сетьен / Reuters

Главный тренер испанской Барселоны Кике Сетьен прокомментировал взаимоотношения тренерского штаба команды с лидерами раздевалки.

"Взаимоотношения с Месси – это не сложно. Это правда, что всегда есть трения, каждый имеет свой взгляд на ситуацию. И это нормально, когда есть противоречия.

Барселона определились с судьбой Сетьена

Я и сам был непростым игроком. Всегда есть свое видение в каких-то вопросах, и нужно отстаивать свое мнение. Это вполне естественно. Мы хорошо общаемся. Есть отдельные вопросы, но никакого значения я им не придаю. Что произошло между Месси и Сарабией? Ничего особенного. Просто один эпизод – и все. Не знаю", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, что Лионель Месси дерзко унизил тренера Барселоны Эдера Сарабию прямо на поле. Кроме того, после матча против Сельты в раздевалке каталонцев вспыхнул конфликт между игроками и Сетьеном.

Сельта – Барселона: провальный выбор Сетьена, персональный ад тер Штегена и VAR нивелируют шедевр Месси-Суарес

blog_ava
Месси дерзко унизил тренера Барселоны прямо на поле – позорное видео
09:42
14316
Теги
Кике Кике Сетьен Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
45
мин
Минай
18:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук