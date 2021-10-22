Наставник "сливочных" с нетерпением ждет поединка с Барселоной, который состоится уже 24 октября на Камп Ноу.

Перед Эль Класико Реал занимает второе место Ла Лиги, имея 17 очков. Барселона идет 7-й, отставая на два пункта. Карло Анчелотти после триумфа в Киеве над Шахтером (5:0) с оптимизмом смотрит в грядущий поединок.

"На Лунина смотрят несколько суперклубов": Цыганык – о будущем украинца в Реале и проблеме гражданства

"Это особые матчи. Такие есть в каждой стране. Интер – Милан, Челси – Тоттенхэм, Бавария – Боруссия Дортмунд. Для Испании это особеный поединок, а Класико является важнейшим для болельщиков. Это не похоже на любую другую игру.

Команда очень сосредоточена. Против Шахтера была лучшая игра Реала. Мы играли очень хорошо и должны так продолжать. У нас все хорошо, футболисты вернулись в хорошей форме после игры с Шахтером. Думаю, что Карвахаль и Азар вернутся. У нас есть время подготовиться к Класико. Игроки знают, что это за матч. Мы подходим к игре уверенными в собственных силах", – цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

Матч Барселона – Реал Мадрид начнется 24 октября на Камп Ноу в 17:15 по Киеву.

"Будь-хто може забити їм 5": Кривцов став жертвою прокляття, але Шахтар змусить Реал страждати – іспанські ЗМІ