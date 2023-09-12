В преддверии матча с Бразилией в рамках отбора к ЧМ-2026 перуанские шаманы провели обряд, направленный на сдерживание лучшего игрока "селесао" Неймара.

Как информирует информирует El Diario, десять шаманов принесли к алтарю возле стадиона флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков сборных Перу и Бразилии. К изображению Неймара они прикрепили тряпичную куклу, связав ей левую ногу и воткнув саблю в правую.

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"Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился", – отметил шаман Феликс Рондан.

Матч Перу - Бразилия состоится в ночь со вторника на среду. Начало встречи – в 05:00 по Киеву.