Против Магуайра возбудили уголовное дело за драку – появилось видео инцидента с защитником Манчестер Юнайтед

Сага вокруг инцидента с участием капитана Манчестер Юнайтед Харри Магуайра начинает набирать обороты.

Против защитника МЮ и еще двух задержанных в Греции возбудили уголовное дело, сообщает BBC RM Sport.

Магуайр арестован в Греции – защитник едва не подрался с туристами

Дело открыли в связи с неповиновением, оскорблением и попыткой подкупа сотрудников полиции. Отмечается, что Магуайр также сражался с полицией и плевался.

Ранее сообщалось, что между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего вмешались правоохранители. Магуайр отказался подчиниться – его арестовали за неповиновение властям.

Отметим, что англичанин проводил отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Также там находятся игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и Джесси Лингард.

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