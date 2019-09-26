"Против Ливерпуля нам могут понадобиться десять защитников", – тренер Шеффилда о плане на игру против лидера АПЛ

Рулевой Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер рассказал о своих ожиданиях от матча седьмого тура АПЛ против Ливерпуля.

"Я не хочу смотреть на то, как мои игроки выходят на этот матч с ошарашенным взглядом. Не хочу видеть их разговора с соперником до матча и слышать "Можем ли мы обменяться футболками и можно ли ее подписать?"

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Мы все находимся в одинаковых условиях. Конечно, сейчас есть огромный разрыв между двумя клубами, и мы стараемся его немного сократить. Не хочу, чтобы Ливерпуль просто пришел на наш задний двор в субботу днем и чувствовал себя хорошо. Нет, спасибо.

Обычно мы играем с тремя центральными защитниками, но в этом матче нам могут понадобиться все десять. Надеюсь, они не смогут показать игру такого качества, как в последние два-три года", – цитирует Уайлдера Sky Sports.

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Напомним, Ливерпуль еще не потерял ни одного очка в текущем чемпионате Англии – шесть побед после шести туров.