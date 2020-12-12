"Против Динамо нам всегда тяжело": лидер Колоса призвал партнеров не думать об отпуске перед битвой с киевлянами
13:10 - Читати українською
Полузащитник Колоса Вадим Милько обещает дать достойный бой Динамо в 13 туре УПЛ.
"Мысли об отпуске хочется гнать от себя. Нужно достойно уйти в отпуск и показать хорошую игру. В конце сезона важнее результат, но мы не откажемся показать хорошую игру.
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Против Динамо нам всегда было трудно. У нас в команде нет равнодушных, то есть тех, которые думают об отпуске. Оставим все силы на поле в матче против Динамо", – сказал Милько в комментарии Футбол NEWS.
Добавим, что матч Динамо – Колос состоится сегодня, начало в 17:00.
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