Qatar Airways больше не предложит Баварии контракт на 25 миллионов евро в год.

Авиакомпания Катара Qatar Airways намерена сделать Баварии гораздо меньшее предложение в рамках спонсорства мюнхенского клуба. Как информирует Bild, Баварии больше не стоит ждать вкусной годовой сделки с 25 миллионами евро.

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Сообщается, что причина такого решения авиакомпании кроется в поведении игроков сборной Германии во время ЧМ-2022. Перед матчем первого тура группового этапа турнира футболисты "манншафт" устроили молчаливый протест против запрета ФИФА на ношение капитанских повязок в цветах радуги.

Qatar Airways считает, что игроки сборной Германии подорвали авторитет Катара в мире.

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