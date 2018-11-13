Протасов: Сборная Украины стала любимой командой в стране

Первый вице-президент ФФУ Олег Протасов считает, что национальная сборная смогла завоевать расположение болельщиков.

"Наверное, у нас всех осталось приятное впечатление от выступления сборной Украины в новом турнире Лига наций. Первое место в этой непростой группе – это прекрасное большое дело. И интересно будет в следующем розыгрыше посоревноваться уже в высшей лиге этих соревнований.

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Пусть теперь у нас все получится и в отборочном турнире Евро-2020. Важно, что кроме результата команда показала интересный футбол. Мы должны признать, что она завоевала сердца многих наших болельщиков. Сейчас это любимая команда в стране, к ней повышенный интерес. Это многого стоит.

Также важно, что предоставляются шансы нашим молодым ребятам, которые действительно стучат в двери сборной. И зависит уже от тренерского штаба, давать ли им возможности. Но хорошо то, что молодые ребята видят, что они находятся недалеко от основного состава, и они тянутся к нему", – сказал он во вступительном слове перед объявлением о продолжении сотрудничества ФФУ с компанией Parimatch и пресс-конференцией Андрея Шевченко.

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