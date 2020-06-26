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Протасов призвал Комитет арбитров УАФ обратить внимание на действия рефери скандального матча Первой лиги

18:41 - Читати українською
Протасов призвал Комитет арбитров УАФ обратить внимание на действия рефери скандального матча Первой лиги
Ярослав Козык / Фото УАФ

Вице-президент УАФ Олег Протасов разочарован судейством поединка 20-го тура Первой лиги Черноморец – Волинь.

 

"К сожалению, непонятные, досадные судейские ошибки есть не только в матчах УПЛ, но и в матчах только возобновленной Первой лиги. В частности, это касается работы Ярослава Козыка в матче Черноморец – Волынь. Напомню, этот опытный арбитр уже был ранее отстранен от арбитража в матчах УПЛ за грубые ошибки. Но, похоже, выводы сделаны не были.

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Судя по имеющимся видеоповторам и предварительному анализу, уже сейчас можно говорить, что арбитраж в этом матче не соответствовал его уровню, а главный рефери принял ряд спорных решений.

Рефери Ярослав Козык был назначен на этот матч с учетом важности этой игры для распределения итоговых мест в турнирной таблице. Но надо признать, что арбитр не оправдал надежды, и отдельные его решения вызвали резонанс среди представителей футбольного сообщества. Надеюсь, что комитет арбитров примет эту информацию к сведению и сделает соответствующие выводы", – цитирует Протасова официальный сайт УАФ.

Напомним, Волынь на выезде уступила Черноморцу (2:5) и опустилась со второй на 5-ю строчку турнирной таблицы.

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Черноморец Черноморец Первая лига Черноморец - Волынь Волынь Волынь Ярослав Козык Комитет арбитров УАФ Олег Протасов
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