"Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы.

Шевченко может заменить Лэмпарда в Челси

Не так давно была похожая история с Миланом. Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт.

Сейчас на носу подготовка к Евро и все внимание тренера сосредоточено на этом турнире. Поэтому болельщики могут быть спокойны. Сочетание работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже ничего говорить", – сказал Протасов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, неудачная серия Челси в АПЛ породила массу слухов о скорой смене тренера. Одним из главных претендентов на пост наставника лондонцев называли главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который в свое время защищал цвета "синих".

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто