Протасов: Нужно уважать решение тренерского штаба сборной Украины касательно Ракицкого

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Олег Протасов ответил на вопросы журналистов перед стартом сборной в отборе к Евро-2020.

"На первом месте результат, но результат приходит тогда, когда все работают над одной целью. Не стоит бояться Португалию. Мы должны верить в свои силы. Мы видели очень посредственные матче от этой сборной, серые. Нужно правильно разработать план, дать бой.

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Ракицкий? Давайте исходить из того, что решение тренерского штаба принято. Выбран следующий состав. Тренерский штаб комментирует, а мы должны просто уважать его решение", – сказал Протасов.

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