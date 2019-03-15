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Протасов: Нужно уважать решение тренерского штаба сборной Украины касательно Ракицкого

16:12 149 Читати українською
Протасов: Нужно уважать решение тренерского штаба сборной Украины касательно Ракицкого
Олег Протасов / соцсети

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Олег Протасов ответил на вопросы журналистов перед стартом сборной в отборе к Евро-2020.

"На первом месте результат, но результат приходит тогда, когда все работают над одной целью. Не стоит бояться Португалию. Мы должны верить в свои силы. Мы видели очень посредственные матче от этой сборной, серые. Нужно правильно разработать план, дать бой.

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Ракицкий? Давайте исходить из того, что решение тренерского штаба принято. Выбран следующий состав. Тренерский штаб комментирует, а мы должны просто уважать его решение", – сказал Протасов.

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Источник: Футбол 24
Теги
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Португалия Португалия Украина Украина Сборная Украины Олег Протасов
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