Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне сможет озвучить решение насчет апелляции украинской стороны по поводу технического поражения в Лиге наций.

"Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс.

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Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – отметил Протасов в комментарии meta-ratings.

Заметим, что завершительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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