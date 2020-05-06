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"Простые, скромные ребята": Караваев – о двух легендах АПЛ, с которыми пересекся в Фенербахче

08:00 52 Читати українською
"Простые, скромные ребята": Караваев – о двух легендах АПЛ, с которыми пересекся в Фенербахче
Александр Караваев / Сайт Фенербахче

Защитник Динамо Александр Караваев поделился воспоминаниями о мировых звездах, вместе с которыми он выступал в Турции.

"Больше всего запомнились Мартин Шкртел и Робин ван Перси. Шкртел знал русский со времен игры за Зенит, он объяснял многие вещи, общался со мной с первого дня, во всем помогал.

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Так же и ван Перси – только на английском. Они дали понять, что я в своей среде, могу чувствовать себя раскованно и заниматься своим делом. Все простые, скромные ребята, не было никаких "звезд". Это пример, к которому нужно стремиться каждому футболисту", – подчеркнул Караваев в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, игрок сборной Украины присоединился к Фенербахче зимой 2017 года, однако уже через полгода решил вернуться на родину.

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Теги
Турция Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Робин ван Перси Робин ван Перси Мартин Шкртел Мартин Шкртел Фенербахче Фенербахче
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