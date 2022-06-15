"Футбол, конечно, нужен. Назло всем врагам нужно играть и проводить чемпионат Украины. Где и как – это уже вопрос Премьер-лиги. Но играть нужно однозначно.

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В Украине или за границей? Клубы, играющие в еврокубках, наверное, должны играть за границей, чтобы взять легионеров.

Шахтер играет в группе Лиги чемпионов, там серьезные команды. Динамо хочет попасть туда. Да и в Лиге Европы нужно себя проявлять. Просто участвовать нет смысла", – сказал Маркевич в комментарии SportArena.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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