"Я не был готов к этому дню, особенно к прощальной речи. Это было невероятное время, невероятные 5 сезонов и невероятные 6 лет, потому что один сезон я провел в аренде. Чувствую, что был небольшой частью этого удивительного клуба.

Зинченко официально перешел в Арсенал

Очень благодарен всем, кто сделал так много, чтобы помочь мне и моей семье. Это грустный день, но это жизнь, ты должен продолжать. Желаю Манчестеру Сити всего наилучшего. Они знают, что мой телефон всегда включен для них. Для любого из клуба. Мы все еще друзья.

Моя речь получилась эмоциональной. Я тренировал ее и говорил себе: "Просто сдержи слезы". Но это невозможно, когда ты видишь всех этих ребят перед собой. После всех этих лет осталось много воспоминаний. Как хороших, так и плохих. Я счастлив, что однажды смогу сказать своим внукам, что был маленькой частью этого замечательного клуба. Я не могу выбрать что-нибудь одно лучшее за проведенное в Ман Сити время. Мы получили много титулов", – поделился Зинченко в интервью клубной пресс-службе "горожан".

Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

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