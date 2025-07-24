– После забитого мяча команда будто потеряла инициативу. Что, по вашему мнению, стало переломным моментом?

– Согласен с вами. Забили мяч – и что-то пошло не так. Возможно, потеряли концентрацию. Просто провалили, и все... Потом было очень трудно вернуться в игру.

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– Было ощущение нервозности на поле?

– Признаюсь, было много нервозности. Это безусловно повлияло на нашу игру.

– Что сказал Руслан Ротань в раздевалке во время перерыва? Какое настроение было у команды?

– В раздевалке Ротань сказал, что надо успокоиться и вернуться к игре, которой мы придерживались на старте. Играть так, как договаривались. Но, видимо, этот опыт в еврокубках сейчас показал, что мы не справились с эмоциями после указанного начала. Очень обидно.

– После такой игры – что важно сохранить в команде перед вторым матчем?

– Самое главное – сохранить целостность. Мы хорошо понимаем, что на кону, поэтому, думаю, проблем с настройкой не будет.

– Есть ли личное обращение к болельщикам после этого поединка?

– Очень стыдно перед болельщиками. Особенно перед теми, кто приехал сюда нас поддержать. Огромное им спасибо – Как капитан хочу это подчеркнуть. Мы заслуживаем очень серьезной критики. Будем выкладываться во втором матче. Вариантов нет, – сказал Бабенко в эксклюзивном комментарии "Футбол 24".

Напомним, что ответный матч между командами состоится 31 июля в Андорре.

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