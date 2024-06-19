"Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.

Драматическая победа с автоголом, VAR и 90+2 в видеообзоре матча Португалия – Чехия – 2:1

Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты.

Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.

Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч. Нам нужно будет прибавить", – цитирует Гашика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в следующем туре сборная Чехии сыграет против Грузии. Эта встреча запланирована на 22 июня.

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