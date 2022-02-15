"Девять лет идет война и это невероятно повлияло на украинский футбол. Нас отбросило на много лет назад. Вспомните, какой чемпионат был в 2012-м. Мы выживаем в футболе, в условиях войны. Тем людям, которые вкладывают деньги в футбол, им очень непросто, они понимают, какая сложная ситуация.

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Мы с 2015 года начали строить все с нуля и еще ничего не построили. Мы живем в состоянии войны. Мы боимся военного вторжения, но оно уже свершилось. Вторжение в наши головы, в наши души. Ситуация очень непростая. Эти обстоятельства оказывают существенное влияние. Люди, которые занимаются футболом, все говорят: "Что делать дальше?" Вы думаете, они с большим удовольствием будут тратить деньги на футбол в этих условиях?

Вы думаете, что эти легионеры, сидящие сейчас в Турции на сборах, не читают новости? Они так же переживают. И могут покинуть украинский чемпионат. Могут просто не приехать сюда со сборов. Не все так просто. Ситуация для футбола на данном этапе сложная.

Мы понимаем, что украинцы будут делать то, что они вынуждены, потому что они любят свою страну. Но если говорить о качественном росте... Без легионеров он невозможен. И многие легионеры из стран Европы и не только, они это читают и на них это влияет. Поэтому удержать их будет очень тяжело. И подписать новых футболистов будет очень сложно. Мы в таком состоянии можем прожить очень долго. Теперь новый этап войны, когда на нас пытаются повлиять и ввести в панику. Немного сейчас людей, которые хотят ехать сюда играть. Ведь футболисты приезжают не сами, а со своими семьями.

Когда говоришь с людьми, которые отвечают за украинский футбол и работают в клубах, понимаешь, что они переживают. Нет панических настроений, все готовятся, но делают это на фоне постоянной угрозы. Я могу сказать точно, что в некоторых клубах легионеры сомневаются, возвращаться ли со сборов в Украину. Это придаст сил украинскому чемпионату? Конечно, нет. Но с другой стороны, это отличное испытание, это очередной урок – мы должны развивать украинский футбол. Сами украинские футболисты должны быть на таком уровне, чтобы не зависеть от легионеров.

Легионеры могут прямо сейчас разорвать контракты. Министерства разных стран требуют, чтобы их граждане покинули Украину. И это основание для разрыва контракта. А клубы останутся ни с чем. Поэтому нужно строить футбол на своих футболистах. Легионеры должны быть как бриллианты. Хороший, качественный легионер приехал, показал себя и добавил что-то украинскому футболу. Но средний уровень должен быть украинским", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

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