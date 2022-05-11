Бывший хавбек Динамо Леонид Буряк признался, как изменилось его отношение к россиянам после начала полномасштабной войны с Украиной.

"У меня очень много друзей в Москве. Я понимаю, что они ничего плохого не сделали Украине, не стреляют, но они живут в стране, которая развязала войну, подняла руку на Украину, и мне не о чем с ними разговаривать. Я просто не беру трубку.

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Не понимаю, как можно в 21 веке бомбить другую страну, говоря при этом, что мы брать, славяне, один народ. Война принесла горе в каждую семью. Нам не нужно ничего чужого, нужно забрать свое и остановиться. Нужны переговоры, ведь каждый день гибнут люди, это самое страшное", – рассказал Буряк в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Леонид Иосифович является легендой киевского Динамо, за которое выступал с 1973 по 1985 годы, после чего поиграл в московском Торпедо, Металлисте и КПТ-85 из Финляндии. Начинала карьеру Свекла в Черноморце.

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