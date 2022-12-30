Донецкий Шахтер ответил отказом на первое предложение Арсенала по Михаилу Мудрику – "горняков" категорически не устраивает предложенная за свою звезду сумма (40+20 млн бонусами). По информации СМИ, "канониры" повысили ставки – 45+25 млн. Реакция дончан пока неизвестна.

"Переговоры с Арсеналом продолжаются": Палкин пролил свет на ход переговоров по Мудрику

Один из болельщиков Арсенала придумал, как без лишних затрат решить проблему. Свое предложение он опубликовал в Твиттере и забавный совет сразу же стал вирусным, мгновенно разлетевшись соцсетью. Призыв фаната заключался в следующем: "Купить весь Шахтер за 115 миллионов евро (согласно Transfermarkt, – прим.), забрать оттуда Мудрика и продать клуб за 50 миллионов".

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?