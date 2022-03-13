"Бомбардировка стадиона Десны? Это вообще ужас, комментировать что-то очень тяжело. Просто какие-то изверги, которые стреляют в стадионы, жилые дома, школы, роддомы, детские садики…Читаешь, и с каждой новостью становится все страшнее того, что они творят. Когда завершится война? Сложный вопрос. Надеюсь, что очень быстро и не будет затягиваться. Страшно, что люди умирают каждый день.

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Закончится ли война сразу, когда Путин умрет? Я надеюсь, что сразу завершится. Мне кажется, что все люди, которые с ним работают, безумные и изверги. Не знаю, что будет дальше. Пока ничего нельзя прогнозировать заранее. Просто хочется, чтобы это завершилось, и люди не страдали", – поделился Дрышлюк в интервью Fanday.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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