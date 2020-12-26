"Простите, мне очень стыдно за свое поведение. Прошу прощения у каждого болельщика, тренерского штаба и команды", – написал Яремчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Яремчук получил удаление в матче с Кортрейком – видео неожиданной агрессии украинца

Напомним, украинец в середине первого тайма увидел перед собой необязательную красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Роман нарушил правила у ворот Кортрейка, неожиданно толкнув в спину Петара Голубовича, который находился без мяча. Это удаление стало для Яремчука дебютным в Лиге Жупиле, а его команда в меньшинстве уступила сопернику и опустилась уже на 11 строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

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