"Мы все – проспиртованные, нам безразлично" капитан сборной России объяснил, как "противостоять" коронавирусу

Нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавирусу.

"Все-таки трудно не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Но вот что меня поражает – русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Недавно же только пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все красавцы просто!

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Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, возможно, до апреля все еще и не урегулируется. Судя по тому, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда все в последний момент, поэтому я думаю, что карантин продлится. У нас так всегда – пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Мы же смотрим видео из Америки, который там ужас творится. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится", – цитирует Дзюбу пресс-служба Зенита.

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