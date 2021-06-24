"Эмоции положительные. Фортуна нам улыбнулась. Смотрел в компании с Пятовым, Марлосом. По телевизору у нас показывали Испания – Словакия. На iPad смотрели поляков со шведами.

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Швеция набрала 7 очков. Считаю, в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Мы вчера надеялись, смотрели хорватов. И сегодня с тренировки приехали и начали смотреть матчи. Все сидели на контроле, просматривали матчи и надеялись на лучшее.

Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот результат, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков, их было очень много. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали.

Попробуем исправить положение, в которое мы себя, грубо говоря, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс – должны попробовать им воспользоваться", – сказал Бущан в эфире программы Великий Футбол.

Матч Украина – Швеция состоится 29 июня, начало в 22:00.

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