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"Просил ребят писать девушкам вместо меня, чтобы я не ошибся": Цитаишвили вспомнил, как учил русский язык

11:07 11 Читати українською
"Просил ребят писать девушкам вместо меня, чтобы я не ошибся": Цитаишвили вспомнил, как учил русский язык
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо

Атакующий полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили вспомнил интересную деталь после переезда в Киев.

"Я сразу почувствовал, что в команде. Не было такого, что мне адаптация нужна. Я жил на базе с пацанами, стал с ними очень близким. Мы постоянно вместе ходили, они меня учили русскому языку. Когда с девушками общался, просил ребят писать вместо меня, чтобы я не ошибся.

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В 2014 году на Нивках была одна девушка, с которой я общался. Писали ей, уговорили на встречу со мной. Я шел полтора часа молча. А Билошевский и Сорокин шли метров 50 позади нас и подсказывали", – рассказал Цитаишвили в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Заметим, чемпион мира U-20 в составе сборной Украины не получает доверия от Алексея Михайличенко – в текущем сезоне УПЛ он сыграл лишь 20 минут.

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