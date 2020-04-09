"Проще назвать дату исчезновения коронавируса", – Джулай попытался предсказать, когда Динамо выйдет из кризиса

Известный комментатор Дмитрий Джулай поделился прогнозом относительно будущего своей любимой команды.

"Когда у Динамо будет порядок? Я думаю, что проще было бы ответить на вопрос о вирусе с конкретными датами, чем на этот. Мы уже несколько лет пытаемся найти ответ, но ничего не меняется.

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Результаты после 23-х туров чемпионата Украины? Они отражают все то, чего заслуживает команда. Это результат совместной деятельности всей структуры клуба", – сказал Джулай для Youtube-канала Valerko Unlimited.

После 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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